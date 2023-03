Prefeitura avalia antropometria de crianças da Rede Pública Municipal de Ensino

Analisar e promover alternativas capazes de amenizar, orientar e até mesmo sanar tais eventualidades nos estudantes da Rede Pública. É com este intuito que a Secretaria Municipal da Educação está realizando a mensuração dos índices de massa corporal (IMC) e relação cintura/quadril (RCQ) – métodos da antropometria incumbidos de mensurar e quantificar o estado nutricional das pessoas.

“Com a mensuração dos educandos de idades entre dois e cinco anos, os profissionais de Educação Física da Semed aplicam os protocolos de IMC e percentual de gordura, afim de quantificar o percentual dos níveis de estado nutricional dos alunos”, informou o secretário da Educação, professor Magson Almeida.

Para Araújo (et. Al. 2010), a relevância de estudo da obesidade no ambiente escolar destaca o espaço como o local mais adequado para realização de estudos epistemológicos com os sujeitos, pelo fato de atender o maior número deles no menor tempo possível. Além de que se a equipe estiver bem preparada, trata-se do melhor lugar para educação em massa, sobre causas e consequências de distúrbios orgânicos da obesidade.

Fonte: Prefeitura de Lagarto