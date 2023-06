Prefeitura, CDL e Núcleo Lojista realizam Arraiá do Centro em Lagarto

O Centro Comercial de Lagarto vem recebendo todas as sextas-feiras do mês de junho o “Arraiá do Centro”, que é uma parceria entre o ‘Núcleo Lojista Laudelino Freire’ e a CDL Lagarto com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços.

O evento, que é sucesso, aquece a economia local e traz muita animação com forró, comidas típicas, sorteio de prêmios e apresentações culturais de vários grupos folclóricos da cidade.

Na última sexta-feira, 23, foi realizado o terceiro encontro. O quarto e último será na próxima terça-feira, dia 27, com muito mais alegria que se espalha entre a Rua Laudelino Freire e o Calçadão ao lado do Banco do Brasil, onde acontecem as apresentações e os sorteios.

Fonte: Prefeitura de Lagarto