Prefeitura comemora sucesso da 1ª Feira da Saúde

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde realizou na última quinta-feira, 22, a 1ª Feira da Saúde do município, com diversos atendimentos médicos voltados para a população. A mega ação aconteceu na Praça do Tanque Grande e atraiu milhares de pessoas em busca de serviços.

Com uma grande estrutura e dezenas de profissionais empenhados, a 1ª Feira da Saúde de Lagarto, foi um sucesso absoluto, atraindo pessoas de diversas regiões em busca de atendimento médico. O evento contou com os seguintes serviços: consultas com especialistas, a exemplo de otorrino, pediatra, nutricionista, exame laboratorial, ultrassonografia, consulta com psicólogo, oftalmologista, nutricionista, médico do trabalho, atendimento odontológico e entrega de próteses dentárias. Também foram disponibilizadas vacinas para todas as idades, orientação para prevenção de IST’s, testes rápidos, práticas integrativas, CEREST, orientações com o zoonoses, feira de adoção de animais, entre outros.

A iniciativa visa levar até toda a população os serviços já ofertados pelo município, de forma itinerante, como também aqueles com alta demanda reprimida para que todos possam participar e deixar a sua saúde em dia. A Feira será realizada futuramente em outras regiões, com data previamente divulgada.

A população mostrou satisfação em poder receber serviços essenciais de forma mais acessível, a exemplo de Clecia, que passou por uma consulta oftalmológica:

“Já fazem seis meses que eu estava precisando passar pelo oftalmologista e graças a Deus hoje eu tive essa oportunidade, passei aqui na Feira da Saúde, fiz minha ficha e consegui ser atendida. É muito importante para a população iniciativas como essas.”

“Quem passou pelo Mercado Municipal em dia de feira pôde ver de perto e ser atendido. A Prefeitura tem buscado potencializar a saúde com esse objetivo de aproxima-lá da população, a tornando mais visível e assertiva para os lagartenses. Foi tudo feito com carinho e responsabilidade.” Ressaltou a Prefeita Hilda Ribeiro.

A Prefeitura de Lagarto segue levando serviços gratuitos de qualidade e atendimento humanizado para aqueles que mais precisam, prezando pela saúde e bem-estar de todos os lagartenses.

Fonte: Prefeitura de Lagarto