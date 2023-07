Lagarto convoca os artistas para Consulta sobre a Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), por meio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult), está convocando todos os artistas e produtores culturais para a “Consulta Pública sobre a Lei Paulo Gustavo” no âmbito do nosso município. Será nesta quarta-feira, 26 de julho, a partir das 8h no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagarto (Sintraf) na Rua Manoel de Paula Menezes Lima, no 161 – Centro.

Horários e pautas

8:15h às 9h – Câmaras de Literatura e Instituições de Ensino Superior;

9:15h às 10h – Câmara das Culturas Populares, Patrimônio e Comunidades Tradicionais e artes cênicas;

10:15 às 11h – Câmara de audiovisual;

13:15h às 14h – Câmara de Música, Manifesto, votos de consideração e estima

Para quem é a Lei?

Podem concorrer à verba da Lei Paulo Gustavo: Pessoas físicas; Empresas; Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como associações, fundações e organizações da sociedade civil. Para receber a verba, é imprescindível que a pessoa física ou jurídica atue na área de cultura. Além disso, o projeto deve ser de uma das seguintes áreas:

Audiovisual

· Produções audiovisuais

· Reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema

· Capacitação, formação e qualificação em audiovisual

· Apoio a cineclubes

· Realização de festivais e mostras

· Realização de rodadas de negócios

· Memória, preservação, e digitalização de obras e acervos

· Apoio a observatórios, publicações especializadas, pesquisas sobre o audiovisual

· Desenvolvimento de cidades de locação

· Apoio a micro e pequenas empresas

· Serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo seja composto por ao menos 70% de produções nacionais

· Licenciamento de produções audiovisuais para a exibição em redes de televisão pública

· Distribuição de produções audiovisuais nacionais.

Demais áreas culturais

· Apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária

· Apoio, de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, a agentes, iniciativas, cursos, produções ou a manifestações culturais

· Circulação de atividades artísticas e culturais já existentes

· Desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de micro e pequenas empresas culturais, de cooperativas, de instituições e de organizações comunitárias que tiveram as atividades interrompidas devido às medidas de isolamento social para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Para maiores informações, a orientação é que o interessado entre em contato com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), situada na Avenida Rotary, 137, pelo telefone (79) 3631-9610 ou e-mail: [email protected]