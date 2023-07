Prefeitura dá continuidade à programação do Festival da Mandioca na Colônia Treze

No último domingo, 02, foi realizado o tradicional “Casamento do Matuto da Colônia 13”. Com apoio da Prefeitura de Lagarto, por meio das Secretarias da Cultura e do Turismo, o evento fez parte da programação do “10º Festival da Mandioca”.

A Festa começou na Rodovia Antônio Martins de Menezes, com um grande desfile de carroças estilizadas, caminhões, caminhonetes e tratores, além de uma cavalgada com milhares de participantes. Tudo isso ao som de “Helder Nascimento”.

Em seguida todos se concentraram na Praça Santa Luzia, onde curtiram os shows de “Bruno Barãozinho”, “Ramon e Randinho”, “William Maya” e a grande atração, “Rafinha – O Big Love”.

“Olha ai, minha gente, como anunciamos, o nosso “Festival da Mandioca” segue sua vasta programação com a mesma alegria e organização. E hoje estamos aqui na Colônia Treze, onde assim como no povoado Brejo, a Gestão também apoia e investe nessa linda tradição da comunidade. Obrigado a todos pela presença e pelo carinho!” disse a prefeita Hilda!

Fonte: Prefeitura de Lagarto