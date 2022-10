Prefeitura dá continuidade às ações de prevenção e combate ao câncer de mama

A Prefeitura de Lagarto, segue dando continuidade às ações do Outubro Rosa nas unidades de saúde do município, com diversas ações voltadas para a saúde da mulher. A Campanha tem por objetivo conscientizar a população quanto ao câncer de mama e do colo do útero e a importância da prevenção e diagnóstico precoce.

Durante a semana, unidades como a Clínica de Saúde da Família Dr. Davi, Posto de Saúde do Alto da Boa Vista e Ponto de Apoio à Saúde do Povoado Estancinha I, promoveram ações voltadas à saúde da mulher, com palestras alusivas, atendimento clínico e de enfermagem, exames preventivos, práticas integrativas, entre outros serviços.

A Campanha Outubro Rosa é uma das maiores Campanhas realizadas durante o ano e mobiliza toda a sociedade para a luta contra o câncer. Fique por dentro das ações da Prefeitura de Lagarto, através das redes sociais e participe.

Fonte: Prefeitura de Lagarto