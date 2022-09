Prefeitura dá continuidade às ações do Setembro Amarelo do CEREST

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde está dando continuidade às ações da Campanha Setembro Amarelo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST-Regional Lagarto), com temas voltados para a importância dos cuidados com a saúde mental no ambiente de trabalho.

No último dia 19, a equipe do CEREST esteve presente no Centro de Controle de Zoonoses, com palestras e roda de conversa sobre o tema, além de dinâmicas reflexivas. Na última terça-feira, 20, foi a vez dos profissionais da Regulação da Secretaria de Saúde receber a ação.

O Setembro Amarelo é uma Campanha voltada para o cuidado com a saúde mental, abordando como tema principal a prevenção ao suicídio, é um mês de intensificar o combate ao preconceito e reforçar a importância de buscar ajuda profissional. Lembrando que a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde seguirá com as ações da Campanha, que você pode acompanhar através do site e redes sociais.

Setembro Amarelo, toda vida importa.

