Prefeitura de Aracaju destinará R$ 4,6 milhões para futebol profissional e amador na capital

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou nesta quarta-feira o termo de autorização para execução das emendas impositivas da Prefeitura Municipal de Aracaju com a Federação Sergipana de Futebol (FSF).

Segundo a PMA, 45 emendas impositivas foram propostas pelos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para o custeio e investimento do futebol.

Mais de R$ 4,6 milhões serão repassados através da FSF. Do montante, R$ 2,9 milhões serão destinados para custeio e R$ 1,7 milhão para investimento na área.

Entre as ações previstas a serem beneficiadas com a verba estão o incentivo ao futebol profissional e amador, o custeio para o desenvolvimento das ações dos clubes filiados com sede em Aracaju e recursos para investimento que promovam ações de modernidade da entidade, como em equipamentos e outras benfeitorias.

– É uma quantidade de recursos que vai ajudar a fomentar o esporte, a aumentar significativamente a esperança dessas crianças e adolescentes que participam dessas escolas de futebol na nossa cidade, principalmente nas áreas mais afastadas. O nosso futebol está presente na alma e trabalhamos para trazer ainda mais melhorias para esse esporte aqui em Aracaju – disse o prefeito.

Fonte: Globo Esporte/SE