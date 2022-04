Prefeitura de Lagarto abre inscrições para a 27ª Corrida Rústica

Diante da chegada do aniversário da cidade, a Prefeitura de Lagarto abriu as inscrições para a 27ª Corrida Rústica, que podem ser feitas gratuitamente pelo site oficial do Município até o dia 11 de abril. A competição será dividida em sete categorias, baseadas na idade dos corredores.

Com um percurso de 8km, a Corrida percorrerá as seguintes localidades: Balneário Bica, Avenida Sindicalista Antônio Francisco, Av. Novo Horizonte, Rua de Laranjeiras, Praça do Rosário, Rua Floriano Peixoto, Praça Silvio Romero, Rua Dr. Laudelino Freire, Rua Libério Monteiro, Do. Contorno, Tv. Gileno Jonas Silva, Pov. Pratas (caminho do Pov. Santo Antônio) e Pov. Santo Antônio.

Já o kit de participação, que contará com um chip, será entregue no dia 17 de abril, no local da largada, das 09h às 14h. Na oportunidade será necessário apresentar: Documento de Identidade com foto original ou copia (RG ou CNH – Carteira Nacional de Habilitação); Comprovante de inscrição. Esse comprovante será retido na entrega do Kit.