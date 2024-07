Prefeitura de Lagarto alcança marca de 1 milhão de quilos de alimentos entregues

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), atingiu um marco significativo com a segurança alimentar das famílias lagartenses somando mais de 1 milhão de quilos de alimentos distribuídos à população desde o início da atual gestão. Entre os destaques, está o programa “Mais na Mesa”, que distribuiu 460 toneladas de alimentos. Esta iniciativa é essencial para assegurar que os moradores mais vulneráveis tenham acesso regular a alimentos nutritivos.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi outra ação de grande impacto, com a distribuição de 450 toneladas de alimentos. Este programa, além de apoiar as famílias em situação de insegurança alimentar, fortalece a agricultura familiar, uma vez que os alimentos distribuídos são adquiridos diretamente dos pequenos produtores locais. Isso não só garante alimentos frescos e de qualidade para a população, mas também impulsiona a economia local e valoriza o trabalho dos agricultores da região.

Outro programa de destaque é o “Páscoa Cidadã” que também teve um papel importante neste quesito, com a entrega de 90 toneladas de alimentos. A iniciativa levou esperança e dignidade para muitas famílias, proporcionando uma celebração mais alegre e farta durante o período da semana santa.

A prefeita Hilda Ribeiro comentou sobre a importância dessas ações: “Nosso compromisso é com o bem-estar de todos os lagartenses. Esses programas são fundamentais para garantir que as famílias tenham acesso a alimentos de qualidade, contribuindo para uma cidade mais justa e igualitária. Agradeço a todos os envolvidos que trabalham incansavelmente para que possamos levar esse apoio a quem mais precisa.”

Com essas iniciativas, a Prefeitura de Lagarto reafirma seu compromisso com a promoção da segurança alimentar e a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, demonstrando que, na Capital do Interior, ninguém fica para trás.

Fonte: Prefeitura de Lagarto