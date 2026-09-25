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Prefeitura de Lagarto amplia ações de segurança alimentar com mais uma entrega do PAA na Zona Rural

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A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou mais uma entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), beneficiando famílias dos povoados Oiteiros, Sena e Borda da Mata. Ao todo, foram distribuídos mais de 3 mil quilos de alimentos produzidos pela agricultura familiar, entre eles abóbora, macaxeira, batata e laranja.

A ação garante a chegada de alimentos frescos e de qualidade à mesa das famílias atendidas e, ao mesmo tempo, fortalece os agricultores familiares do município, que têm sua produção adquirida por meio do programa.

Para a secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho de Lagarto, Suely Menezes, cada entrega representa cuidado e compromisso com as famílias. “O PAA tem um papel muito importante porque aproxima o alimento de quem precisa e, ao mesmo tempo, fortalece nossos agricultores familiares. Cada entrega representa cuidado, segurança alimentar e respeito às famílias de Lagarto. É muito importante poder levar alimentos de qualidade para a mesa de quem precisa e valorizar quem trabalha diariamente produzindo no nosso município”, destacou.

De acordo com a coordenadora do PAA, Samara Camila, o programa cria um ciclo de benefícios que alcança tanto quem produz quanto quem recebe os alimentos. “O agricultor familiar tem a oportunidade de comercializar sua produção e as famílias recebem alimentos frescos e de qualidade. Quando chegamos às comunidades e vemos a alegria das pessoas recebendo esses alimentos, percebemos na prática a importância do PAA e de manter esse trabalho acontecendo”, afirmou.

Entre as beneficiadas está Marli Almeida, que recebeu os alimentos com alegria. “Eu gostei muito. É uma ajuda muito boa para a gente, porque são alimentos que chegam para complementar a nossa alimentação e fazem diferença dentro de casa”, contou.

Aneildes de Jesus também destacou o quanto a entrega foi importante para sua família. “Gostei bastante. Essa cesta me ajudou muito e chegou em uma boa hora. É uma ajuda que a gente recebe com muita gratidão”, relatou.

Para Antonio de Jesus, a entrega vai além do alimento que chega à mesa. Ele contou que pretende aproveitar as sementes da abóbora recebida para iniciar um novo plantio. “A gente ganha a cesta, come a abóbora e ainda pode aproveitar as sementes para plantar. É uma coisa que ajuda de um jeito e depois pode ajudar de outro também”, disse.

A ação nos povoados Oiteiros, Sena e Borda da Mata reforça o compromisso do município com a segurança alimentar e com a valorização da agricultura familiar. Por meio do PAA, alimentos produzidos pelos agricultores de Lagarto chegam às famílias, fortalecendo a produção local e contribuindo para uma alimentação mais saudável e acessível.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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