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Prefeitura de Lagarto amplia oportunidades para jovens com Programa Primeiro Emprego

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A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e instituições de ensino, está ampliando as oportunidades de qualificação profissional para 260 jovens lagartenses por meio do Programa Primeiro Emprego. A iniciativa oferecerá cursos técnicos, bolsa-auxílio e preparação para o ingresso no mercado de trabalho. A expectativa é de que a formação contribua para a inserção profissional de mais de 50% dos participantes.

Com início das aulas previsto para outubro deste ano, o programa tem como proposta preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho por meio de formação técnica e atividades voltadas ao desenvolvimento de competências profissionais. Os participantes receberão bolsa-auxílio de R$ 500 durante o período de formação, que tem a duração de seis meses. As aulas serão realizadas na Faculdade Jardins, que disponibilizará sua estrutura para receber os estudantes.

De acordo com o secretário da Semdee, Rilley Guimarães, a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a juventude e demonstra a importância da união entre diferentes instituições para ampliar o acesso à educação profissional. “Essa parceria é motivo de muita alegria para nós, porque representa uma oportunidade concreta para os jovens lagartenses se qualificarem e se prepararem para o mercado de trabalho, algo que a gestão municipal tem pensado ao executar políticas públicas afirmativas voltadas a eles, criando caminhos para que possam desenvolver suas capacidades, conquistar autonomia e construir um futuro com mais oportunidades. A união entre a Prefeitura, o Governo do Estado e as instituições de ensino é fundamental para que iniciativas como essa saiam do papel e cheguem à vida dos nossos jovens”, disse.

Reunião
Na última sexta-feira, 11, foi realizada uma reunião entre as instituições envolvidas para alinhar os detalhes da parceria e definir os encaminhamentos para o início das atividades. Entre os pontos discutidos esteve a estrutura necessária para a capacitação dos jovens, com a confirmação da Faculdade Jardins como local das aulas. O encontro também definiu medidas para a organização das atividades, incluindo a preparação do espaço acadêmico e a articulação entre as instituições participantes, com vistas ao início das aulas nos primeiros dias de outubro.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Lagarto, por meio da Semdee, em parceria com o Governo do Estado, através da Seteem, a Universidade Federal de Sergipe (UFS), a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), a Faculdade Jardins e o Colégio Libertar.

O programa
O Programa Primeiro Emprego (PPE) é uma iniciativa do Governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), voltada à inserção de jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho formal, que não tenham experiência profissional registrada. Em Lagarto, a parceria com instituições de ensino busca fortalecer a empregabilidade no município e facilitar a conexão entre empresas e jovens em busca da primeira oportunidade profissional.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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