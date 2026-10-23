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Prefeitura de Lagarto antecipa ponto facultativo do Dia do do Servidor para a próxima segunda-feira, 26

LAGARTO

O prefeito Sérgio Reis assinou nesta quinta-feira, 22, o decreto nº 1500/2026, transferindo o ponto facultativo do expediente do dia 28 de outubro, alusivo ao Dia do Servidor, para a próxima segunda-feira, 26.

Os serviços essenciais serão mantidos, e os demais normalizados na terça-feira, 27. Confira:

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

A Clínica de Saúde da Família José Antônio Maroto, localizada no Centro, e a Unidade Básica de Saúde Padre Almeida, na Colônia Treze, ambas unidades de urgência 24 horas, funcionarão normalmente.

Secretaria Municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop) 

Os serviços de trânsito, Defesa Civil e Guarda Municipal seguirão o cronograma normal de funcionamento. Para atender ocorrências, garantir a segurança, organizar o trânsito e atuar em situações emergenciais, a população pode acionar a Defesa Civil pelo número 199; o DTTU, pelo 118; e a Guarda Municipal, pelo 153.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu)

A feira livre da sede funcionará normalmente durante a segunda-feira, 26,  assim como as demais feiras do município.

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel)

O Balneário Bica funcionará a partir das 16h, com acesso apenas à área das quadras de esportes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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