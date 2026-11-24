A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano (Semdu), realizou na última segunda-feira, 23, uma ação informativa junto aos comerciantes da feira livre para anunciar o início do cadastramento dos trabalhadores que atuam no local. O levantamento começará no dia 7 de dezembro e será realizado ao longo de todo o mês, sem qualquer custo para os feirantes.

A iniciativa busca identificar a quantidade de comerciantes, conhecer os tipos de atividades desenvolvidas e levantar informações sobre as condições atuais de comercialização. A estimativa inicial é de que aproximadamente 150 feirantes sejam contemplados.

De acordo com Hugo Dheleon Santos, agente de fiscalização de posturas da Semdu, o cadastramento permitirá conhecer melhor as necessidades dos trabalhadores e reunir informações para orientar futuras melhorias. “Nosso objetivo é conhecer melhor a realidade de cada comerciante, identificar as atividades desenvolvidas e as condições de trabalho na feira. Com essas informações, teremos uma base mais concreta para estudar melhorias na organização do espaço e nas condições de comercialização”, destacou.

O secretário municipal do Desenvolvimento Urbano, Jackson Júnior, ressaltou que o levantamento é uma etapa importante para orientar o planejamento de ações voltadas à organização da feira e ao atendimento das necessidades dos comerciantes. “Esse cadastramento é um passo importante para que a Prefeitura conheça melhor a realidade dos feirantes e possa planejar ações de acordo com as necessidades identificadas. Queremos trabalhar com informações concretas, ouvindo os comerciantes e buscando melhorias na organização da feira e nas condições de trabalho de todos”, afirmou.

A partir do diagnóstico, a Prefeitura poderá desenvolver estudos para avaliar a viabilidade de intervenções que contribuam para a organização da feira e para a melhoria das condições de trabalho dos comerciantes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto