Prefeitura de Lagarto anuncia calçamento por paralelepípedo no Povoado Açu Velho

Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Infraestrutura e Planejamento (SEINPLA), tem o prazer de anunciar mais uma importante iniciativa para o desenvolvimento do município: o calçamento por paralelepípedo no Povoado Açu Velho. Com uma extensão de mais de 4800 metros quadrados, esta obra promete trazer inúmeros benefícios para toda a comunidade.

O investimento no calçamento por paralelepípedo não apenas melhora a infraestrutura local, mas também eleva a qualidade de vida dos moradores, proporcionando maior conforto e segurança nas vias de acesso. Além disso, essa medida contribui para a valorização das propriedades e para a mobilidade urbana, facilitando o deslocamento de pedestres e veículos.

A Prefeita Hilda Ribeiro enfatizou a importância desse projeto, destacando o compromisso da gestão municipal em atender às demandas das diversas regiões de Lagarto. “O calçamento no Povoado Açu Velho é mais um passo rumo ao desenvolvimento inclusivo e sustentável de nossa cidade. Estamos investindo no bem-estar de nossa população e na melhoria da infraestrutura urbana”, ressaltou a prefeita.

A Secretária de Governo, Rafaela Ribeiro, também expressou sua satisfação com a realização desta obra, reforçando o comprometimento da administração municipal com o progresso de Lagarto. “Este é um momento de grande alegria para todos nós, pois sabemos que essa obra trará benefícios duradouros para os moradores e para toda a comunidade lagartense”, afirmou Rafaela.