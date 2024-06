Prefeitura de Lagarto anuncia Concurso Público com mais de 200 vagas

Nesta quinta-feira, 27, a Prefeitura de Lagarto divulgou o edital do concurso público que oferece mais de 200 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. As oportunidades são para cargos que exigem formação fundamental, média e superior.

O concurso, que conta com 15 vagas para o cargo de Guarda Municipal e 202 vagas para diversos cargos nas áreas de saúde, educação, assistência social e administração geral, é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e uma carreira no serviço público. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de julho.

A prova objetiva, etapa eliminatória e classificatória do concurso, será realizada no dia 25 de agosto. O exame é uma das principais fases do processo seletivo e será aplicado a todos os inscritos, com conteúdo variado conforme o nível de escolaridade e a área de atuação escolhida pelo candidato.

A prefeita Hilda Ribeiro destacou a importância do concurso para o fortalecimento dos serviços públicos municipais. “Estamos empenhados em melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento à população e, para isso, precisamos de profissionais qualificados e comprometidos com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

Os detalhes sobre os cargos disponíveis, salários, requisitos e cronograma completo estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Lagarto. Além disso, informações adicionais e esclarecimentos sobre o processo seletivo serão fornecidos pela Secretaria Municipal de Administração.

Confira os editas abaixo:

Inscrições para o Edital 001 – 202 Vagas

Inscrições para o Edital 002 – 15 Vagas (Guarda Municipal)

Fonte: Prefeitura de Lagarto