Prefeitura de Lagarto anuncia pavimentação asfáltica na Pista do Pau Grande

No último final de semana, a Prefeitura de Lagarto anunciou o início das obras de pavimentação da Pista do Pau Grande, localizada no povoado Colônia 13. Segundo a gestão municipal, esta iniciativa representa um importante investimento na qualidade de vida dos moradores da região.

“Esta não é apenas uma obra, mas um passo significativo na direção de um futuro melhor para a região. A pavimentação trará benefícios fundamentais, como maior segurança para pedestres e motoristas, uma mobilidade aprimorada e a valorização de nossa região”, destacou o Município.

Já a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, reforçou o compromisso da gestão em atender as demandas da população e trazer melhorias para Lagarto. “Estamos comprometidos em construir um Lagarto cada vez melhor, ouvindo nossos cidadãos e trabalhando incansavelmente para transformar suas necessidades em realidade. Essa obra é uma prova do nosso compromisso em investir no desenvolvimento de nossa cidade”, declarou.

Cabe destacar que a obra foi viabilizada com recursos de emenda destinada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS).