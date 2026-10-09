Prefeitura de Lagarto anuncia requalificação da avenida Zacarias Júnior e plantio de 55 novas árvores como compensação ambiental

A Prefeitura de Lagarto vai iniciar nos próximos dias as obras de requalificação asfáltica e modernização de toda a extensão da avenida Zacarias Júnior, no Centro da cidade. O projeto prevê a recuperação do pavimento, a reorganização do trânsito e a reestruturação do canteiro central. Durante a obra, será necessária a retirada de 19 árvores que estão em estado avançado de comprometimento. Para compensar a retirada e ampliar a arborização urbana do município, a gestão irá plantar 55 novas mudas de espécies nativas em áreas adequadas da cidade, quase três vezes o número de árvores suprimidas.

A ação de retirada tem como base o Parecer Técnico nº 003/2025, elaborado pela equipe de engenharia florestal da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, após uma vistoria em toda a avenida. O estudo identificou que quase todas as árvores foram plantadas em canteiros cimentados, o que prejudicou o desenvolvimento dos troncos e das raízes ao longo dos anos. Sem espaço adequado para o solo absorver água e nutrientes, as plantas foram perdendo força e saúde.

Além do comprometimento das árvores, as raízes cresceram de forma desordenada e danificaram a estrutura da via, provocando rachaduras e ondulações no asfalto, que podem colocar em risco motoristas e pedestres. A avaliação técnica também apontou que podas inadequadas realizadas nos anos passados prejudicaram o crescimento das copas. Com isso, as árvores perderam a capacidade de oferecer sombra à população e abrigo para as aves.

Outro ponto identificado pela equipe foi a predominância de espécies exóticas, ou seja, que não são nativas da região, como ficus, mangueiras e amendoeiras. A execução da obra seguirá a legislação ambiental, com Termo de Autorização de Corte emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Ações Climáticas, além de atender ao Código Florestal e às leis ambientais do município.

O novo plano de arborização segue o Inventário Arbóreo Municipal e as orientações do Plano Nacional de Arborização Urbana. Como o canteiro central da avenida tem limitações de espaço e precisa atender às normas de segurança, não será possível replantar todas as mudas no mesmo local. Por isso, as 55 novas árvores serão distribuídas em áreas preparadas do município, onde terão condições adequadas para crescer e se desenvolver. Entre as espécies escolhidas está a carnaúba, nativa e adaptada ao clima da região, que também é adequada para a arborização de vias públicas. A iniciativa busca ampliar as áreas verdes de Lagarto e contribuir para uma cidade mais bonita e segura para a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto