Prefeitura de Lagarto apresenta cenário técnico da usina asfáltica do município

A Prefeitura de Lagarto participou, na última terça-feira, 5, de uma reunião no Ministério Público, no Fórum Desembargador Epaminondas Silva de Andrade Lima, localizado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, no bairro Jardim Campo Novo, para apresentar o panorama técnico da usina asfáltica adquirida pela gestão anterior e alinhar os próximos passos relacionados à destinação do equipamento.

O encontro integrou o diálogo institucional entre o município e o Ministério Público sobre a situação da usina e reuniu informações técnicas produzidas pela atual gestão a respeito das condições de funcionamento do equipamento e de sua viabilidade operacional. Durante a reunião, a Prefeitura informou que, embora a usina já tenha sido adquirida, sua entrada em operação exige uma série de investimentos complementares, o que compromete sua viabilidade financeira no atual cenário do município.

De acordo com os estudos técnicos apresentados, o custo de produção do asfalto por meio da usina é superior ao valor de aquisição do material já pronto no mercado, o que tornaria sua operação financeiramente desvantajosa para o município. A partir dessa análise, a gestão municipal pontuou que qualquer definição sobre o equipamento deve considerar critérios técnicos, responsabilidade administrativa e o uso eficiente dos recursos públicos.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou que a gestão tem conduzido o tema com base em critérios técnicos e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. “O que trouxemos ao Ministério Público foi um posicionamento baseado em dados técnicos e na responsabilidade com a gestão pública. A usina, nas condições atuais, não apresenta viabilidade econômica, e é nosso dever avaliar com cautela cada passo. Vamos tratar essa questão com seriedade, tomando a decisão certa e no tempo certo, sempre com responsabilidade com os recursos públicos”, pontua.

O secretário municipal de Governo e Inovação, Caíque Vasconcelos, destacou a importância do diálogo institucional para garantir decisões responsáveis e alinhadas ao interesse público. “Esse é um debate que exige responsabilidade, transparência e compromisso com a população. O diálogo com o Ministério Público é fundamental para que todas as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos e sempre buscando o que é mais vantajoso para o município e para os lagartenses”, afirmou.

O secretário executivo de Obras, Yargo Viana, ressaltou que a reunião também marcou o início do alinhamento para definição dos próximos encaminhamentos sobre o equipamento. “Saímos desta reunião dando o pontapé inicial para avançar nesse processo e construir, de forma responsável, a destinação correta para a usina, sempre com foco no interesse público e no melhor uso dos recursos do município”, destacou.

A reunião reforça o compromisso da Prefeitura de Lagarto com a transparência, a responsabilidade administrativa e a busca por soluções técnicas que garantam mais eficiência na gestão pública e melhores resultados para a população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto