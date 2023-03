Prefeitura de Lagarto apresenta resultados do Saese para os gestores escolares

Na última terça-feira, 28, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Educação, realizou no auditório da DRE2, uma reunião para a apresentação dos resultados do Sistema de Avaliação do Estado de Sergipe (Saese) 2022 com os diretores e coordenadores da Rede Pública Municipal de Ensino.

A reunião teve como objetivo possibilitar a articulação ações pedagógicas que venham a agregar nas unidades de ensino, nesse período pós-pandêmico, com a retomada das aulas presenciais.

O secretário da educação, professor Magson Almeida, acompanhou o encontro com os gestores escolares, e destacou a importância de motivar os professores e alunos, para melhorarmos ainda mais os números. “Já estruturamos as estratégias para a recuperação da aprendizagem, antes mesmo que os resultados saíssem, porque entendemos que o processo de ensino é dinâmico e precisa estar em movimento para que haja evolução”, disse.

Fonte: Prefeitura de Lagarto