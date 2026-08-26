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Prefeitura de Lagarto articula implantação de projeto na Fazenda Esperança

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A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura (Semagri), realizou, na última terça-feira, 25, uma reunião de alinhamento com representantes da Fazenda Esperança para discutir a implantação do projeto Aurora Sustentável. A iniciativa prevê ações voltadas à sustentabilidade, qualificação profissional e empreendedorismo, com início previsto na Fazenda Esperança Feminina e posterior desenvolvimento na unidade masculina.

Durante o encontro, foram discutidas as diretrizes dos eixos Joaninha e Abelha, que integram o projeto e envolvem atividades relacionadas à produção agrícola, compostagem, reciclagem e empreendedorismo. A proposta é aproveitar os recursos e espaços disponíveis na Fazenda para desenvolver atividades que proporcionem aprendizado, qualificação e novas possibilidades de geração de renda.

O eixo Joaninha será voltado ao desenvolvimento de práticas sustentáveis, incluindo compostagem, produção agrícola e reciclagem. Já o eixo Abelha terá como foco o empreendedorismo, buscando transformar os conhecimentos adquiridos pelas participantes em possibilidades de geração de renda.

A proposta é que as mulheres possam aprender novos ofícios e desenvolver atividades produtivas durante o período de acolhimento, adquirindo conhecimentos que também possam ser utilizados posteriormente em suas vidas profissionais. O projeto prevê ainda o aproveitamento de experiências e atividades que já são desenvolvidas na Fazenda Esperança masculina, ampliando essas ações para a unidade feminina.

O secretário adjunto da Agricultura, Carlos Alberto, destacou a importância da iniciativa para a preparação das mulheres para uma nova etapa de suas vidas. “A importância dessa parceria entre a Semagri, a Prefeitura de Lagarto e a Fazenda Esperança Feminina é contribuir com um passo importante para essas mulheres acolhidas, oferecendo possibilidades de retomada da dignidade, novas opções de ocupação, profissão e qualificação. A ideia é que, quando estiverem aptas a retornar à vida fora da Fazenda, possam sair preparadas para buscar seu sustento e o de suas famílias.”.

Atuação intersetorial

A reunião também tratou da integração com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), possibilitando a participação de mulheres assistidas pelo serviço nas atividades que serão desenvolvidas na Fazenda.

A juíza criminal da Comarca de Lagarto, Dra. Patrícia Cunha Paz, explicou que o projeto busca integrar sustentabilidade e empreendedorismo como ferramentas para promover a autonomia. “O eixo Joaninha consiste em alinhar atividades de compostagem, produção agrícola e reciclagem, aproveitando tudo o que a Fazenda tem em relação à natureza e aos recursos naturais em prol da sustentabilidade e do empreendedorismo. O Abelha trata justamente do empreendedorismo. Enquanto se produz e se aprende, também se comercializa e se busca um recurso financeiro para alcançar a liberdade e a independência.”.

A implantação do Aurora Sustentável também fortalece a atuação integrada entre as políticas públicas municipais. A proposta envolve a participação da Semagri, em conjunto com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) e o CRAM, aproximando as ações de agricultura, qualificação profissional, assistência e empreendedorismo.

De acordo com o secretário municipal da Agricultura, Luciano Alves, a Semagri pretende contribuir com atividades e conhecimentos que já vêm sendo desenvolvidos na Fazenda Esperança masculina, levando novas possibilidades para a unidade feminina. “Essa reunião foi muito importante porque vamos dar uma atenção especial à Fazenda Esperança Feminina e levar alguns produtos e ações que já estamos trabalhando na masculina, como as agroindústrias e a compostagem. Também vamos trabalhar com o pessoal do CRAM para levar as mulheres que estão sendo assistidas para dentro da Fazenda e desenvolver esse trabalho com elas.”.

A parceria busca ampliar as oportunidades de qualificação e desenvolvimento de atividades produtivas, permitindo que as participantes tenham acesso a conhecimentos que podem contribuir para sua autonomia e para a construção de novas possibilidades profissionais.

Com a articulação entre a Prefeitura, por meio da Semagri, a Fazenda Esperança e as demais áreas envolvidas, o Aurora Sustentável avança na construção de ações que unem sustentabilidade, produção e empreendedorismo, utilizando esses eixos como instrumentos de aprendizado e fortalecimento da autonomia das mulheres atendidas.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

 

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