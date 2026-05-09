Prefeitura de Lagarto autoriza reforma e ampliação da lavanderia do povoado Tanque

A Prefeitura de Lagarto autorizou, na última sexta-feira, 08, o início das obras de reforma e ampliação da Lavanderia Municipal do povoado Tanque. Executada com recursos próprios do município, a obra contará com investimento total de R$ 266.164,32 e será executada pela empresa Performance Serviços LTDA. O equipamento público, construído há mais de três décadas, é considerado um espaço tradicional da comunidade e atende diariamente dezenas de famílias. Ao autorizar a intervenção, o prefeito Sérgio Reis destacou o valor histórico e afetivo da lavanderia para os moradores da localidade e lembrou que o espaço foi construído durante a gestão do seu pai, o ex-prefeito Jerônimo Reis.

“Fico feliz porque essa obra foi realizada há 30 anos pelo meu pai, quando foi prefeito de Lagarto. E hoje eu tenho a honra, como prefeito da nossa cidade, de autorizar essa reforma. E quando a gente fala em lavanderia, muita gente pensa apenas em trabalho, mas aqui no povoado Tanque é diferente. Esse espaço representa convivência, integração, amizade. As pessoas vêm para lavar roupa, mas também vêm conversar, se encontrar, saber das novidades e viver momentos felizes juntas. Então, estamos reformando e ampliando esse espaço para dar mais conforto, acolhimento, dignidade e respeito às mulheres da nossa comunidade”, afirmou.

O gestor também ressaltou que a obra integra o conjunto de investimentos realizados pela gestão municipal nos povoados de Lagarto e relembrou outras intervenções já executadas no Tanque em menos de um ano e meio de administração. “Nós temos o compromisso de cuidar das pessoas e de levar investimentos para todas as comunidades. Não vamos resolver tudo de uma vez porque Lagarto tem 119 povoados e muitas demandas, mas estamos trabalhando com planejamento, responsabilidade e seriedade. Aqui no Tanque, já entregamos ruas pavimentadas, estamos avançando na modernização da iluminação pública em LED e seguimos planejando novos investimentos para melhorar ainda mais a vida da população”, acrescentou Sérgio Reis.

Modernização

O projeto da lavanderia contempla reforma das instalações existentes, ampliação do espaço físico, melhorias estruturais, adequações nas áreas de lavagem, implantação de novos equipamentos e otimização dos ambientes, garantindo mais segurança, higiene, funcionalidade e eficiência nas atividades desenvolvidas no local. A intervenção também proporcionará melhores condições de trabalho para as famílias que utilizam o equipamento público, além de impactos positivos na qualidade de vida e na convivência social da comunidade.

A vereadora Lívia Menezes, uma das responsáveis por levar a demanda ao Executivo Municipal, destacou a importância social da lavanderia para a comunidade. “Isso aqui vai muito além de uma lavanderia. É um espaço de convivência, de distração, de encontro entre as famílias. Essas mulheres têm um carinho enorme por esse lugar. Quando cheguei aqui e vi o espaço precisando de tantos cuidados, procurei o prefeito Sérgio e pedi um olhar especial para essa comunidade. E hoje estamos vendo esse sonho começar a sair do papel”, frisou.

Moradora da comunidade, Dona Dalvina Dutra da Conceição comemorou o início da obra e reforçou a importância da lavanderia para o povoado. “Essa lavanderia é muito importante para a comunidade. Quando falta água, é ela quem resolve. Quando o povo precisa lavar roupa, é ela quem resolve. Nunca teve uma reforma em todo esse tempo. Agora, com essa obra, vai melhorar muito para todo mundo”, celebrou.

Outros investimentos

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Lagarto entregou a pavimentação granítica de quatro ruas do povoado Tanque, encerrando um problema histórico enfrentado pelas famílias da comunidade. Com investimento de R$ 603.464,00, executado com recursos próprios do município, a obra beneficiou as ruas Estrada José Pelengo, José Rodrigues dos Santos, Ismael Silveira e Travessa Pereira, totalizando 4.713,90 m² de pavimento granítico, além de serviços de terraplanagem, drenagem e construção de meio-fio. Agora, a gestão inicia mais uma obra na comunidade, assegurando melhorias importantes para quem reside no povoado Tanque.

Fonte: Prefeitura de Lagarto