Prefeitura de Lagarto avança em seleção nacional para parceria voltada à alfabetização e aprendizagem

A Prefeitura de Lagarto participou, na última quarta-feira, 20, em Fortaleza, de uma etapa decisiva do processo seletivo promovido pela Associação Bem Comum, instituição reconhecida nacionalmente pelo fortalecimento da alfabetização e melhoria da aprendizagem na educação pública. O município avançou para a fase final da Seleção de Municípios 2026 e poderá formalizar, no segundo semestre deste ano, uma parceria institucional voltada ao acompanhamento técnico e pedagógico da rede municipal de ensino.

A seletiva contou com a participação do prefeito Sérgio Reis, da secretária municipal da Educação, Taysa Mércia Damaceno, e do diretor pedagógico da rede municipal, Joabe Bernardo Santos, em reunião conduzida pelo diretor de Programas Municipais da instituição, Julio Cavalcante. Na ocasião, foi apresentado um diagnóstico detalhado da educação municipal, com avaliação dos indicadores da rede, desafios pedagógicos e perspectivas para fortalecimento das políticas educacionais desenvolvidas pelo município.

De acordo com o prefeito Sérgio Reis, o avanço de Lagarto nesta fase demonstra o fortalecimento das ações desenvolvidas pela gestão na área educacional, especialmente no acompanhamento da alfabetização e da aprendizagem.

“Esse avanço representa o reconhecimento de um trabalho que vem sendo desenvolvido com muito planejamento e compromisso pela nossa rede. Nós temos buscado fortalecer a alfabetização, acompanhar os indicadores educacionais e construir uma educação cada vez mais estruturada e eficiente. Participar de uma seleção conduzida por uma instituição que é referência nacional nessa área mostra que Lagarto vem avançando de forma consistente e responsável”, destacou o prefeito.

O processo seletivo também avaliou aspectos ligados à capacidade de execução das ações educacionais, monitoramento dos resultados e fortalecimento das políticas públicas voltadas à aprendizagem. Como encaminhamento do encontro, a Secretaria da Educação realizará, no próximo dia 26 a apresentação oficial dos resultados educacionais de 2025 e das metas projetadas até 2028 para gestores, coordenadores e equipes da rede municipal.

“Foi um momento importante para apresentarmos as estratégias que vêm sendo executadas pelo município e compartilharmos as ações voltadas ao fortalecimento da alfabetização e da aprendizagem. Esse processo também possibilita uma troca técnica muito relevante e contribui para o aprimoramento contínuo das políticas educacionais desenvolvidas pela nossa rede”, ressaltou a secretária Taysa Mércia.

Reconhecimento

A Associação Bem Comum atua nacionalmente no acompanhamento técnico de redes municipais de ensino e desenvolve programas inspirados em experiências educacionais reconhecidas pelos avanços obtidos na alfabetização e na melhoria dos indicadores de aprendizagem. Atualmente, 73 cidades, de 18 estados brasileiros, possuem parcerias formalizadas com a associação, dentro do regime de colaboração. A participação do chefe do Executivo constituiu uma das exigências estabelecidas pela instituição para os municípios classificados nesta fase da seleção.

Caso seja aprovado na etapa final, o município poderá ampliar o acompanhamento técnico e pedagógico junto à rede municipal de ensino, fortalecendo ações voltadas à alfabetização, formação continuada e monitoramento educacional. “Seguiremos trabalhando para fortalecer cada vez mais a nossa rede municipal, porque entendemos que educação de qualidade se constrói com planejamento, acompanhamento pedagógico e continuidade das ações. Nosso compromisso é continuar avançando para garantir mais oportunidades e melhores resultados para os nossos alunos”, reiterou o prefeito Sérgio Reis.

Fonte: Prefeitura de Lagarto