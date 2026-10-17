Prefeitura de Lagarto celebra Dia das Crianças com atividades no CIE e no Balneário Bica

Ainda celebrando a semana do Dia das Crianças, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) promoveu, ao longo da tarde da última sexta-feira, 16, atividades recreativas em diferentes pontos da cidade. Na região central, o Balneário Bica recebeu famílias atípicas atendidas pelos serviços tanto da Secretaria Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos (Seminc) quanto da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), para um momento de brincadeiras e fortalecimento de vínculos. No bairro Matinha, os pequenos atletas do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), ligado à Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer (Sejel), também tiveram a oportunidade de confraternizar e festejar a infância.

Em ambos os espaços, a administração municipal disponibilizou acesso a brinquedos, animação infantil, música e lanches.





“Cuidar das nossas crianças é investir no futuro de Lagarto, mas também garantir que elas tenham um presente com alegria, acolhimento e oportunidades. Estamos trabalhando para que todas possam viver a infância plenamente, com atenção às suas necessidades, incentivo ao esporte e espaços de convivência. Momentos como esses reforçam nosso compromisso com as crianças e suas famílias, valorizando a inclusão, o desenvolvimento e o bem-estar de cada lagartense.”, afirma o prefeito Sérgio Reis.

Na Bica, a iniciativa deu ênfase às crianças que frequentam as terapias e tratamentos oferecidos no Centro Especializado em Reabilitação (CER III) Dona Maroca e no Florescer.



“Essa parceria entre a Seminc e SMS busca trazer conforto, lazer e interação para essas crianças e famílias. É uma forma de integração para os melhores resultados e aproximar o poder público dessas famílias.”, aponta a secretária de Inclusão, Lissandra Machado.

Para a diretora de Planejamento da SMS e articuladora do Selo Unicef, Aline Ribeiro, um evento como esse é fundamental para complementar o trabalho feito nas instituições municipais. “Estamos proporcionando um dia de diversão e interação, o que é muito bom para o desenvolvimento dessas crianças neurodivergentes. É um dia inesquecível que cria vínculos fortalecidos.”.

A mãe atípica Graciele Honório esteve presente junto ao filho Gael. Ela também vê como positivo experienciar o cuidado da administração, sobretudo junto às demais famílias. “A gente só tem a agradecer à Seminc, tanto pelas crianças quanto por nós pais, porque a gente se junta, troca experiências. É muito importante.”, ressalta.

Na sede do CIE, local marcado pela disciplina dos treinos, a diversão também tomou conta, com centenas de pequenos lagartenses a aproveitarem o espaço para além da concentração exigida na rotina. “É um momento de lazer importante, porque eles passam a semana treinando. Já participaram de competições regionais e nacionais. Os meninos merecem esse momento mais leve, de brincadeiras, até para que eles possam socializar. Aqui, a gente pensa para além da formação como atleta, mas como cidadão também.”, assegura o diretor do CIE, Henrique Prata.

Com a programação, a Prefeitura de Lagarto amplia as oportunidades de convivência e lazer para o público infantil, reconhecendo a importância de experiências que contribuam para o desenvolvimento, a socialização e o bem-estar das crianças. As atividades também reforçam o papel das políticas públicas municipais na construção de ambientes mais acolhedores, inclusivos e favoráveis ao pleno exercício da infância.

Selo Unicef

O município de Lagarto integra a edição 2025–2028 do Selo Unicef, comprometendo-se com metas concretas e estratégicas que envolvem ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação e assistência social, meio ambiente e cultura. O Selo Unicef é um reconhecimento internacional concedido a municípios brasileiros que mais avançam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Além das ações voltadas para as crianças e os adolescentes, vinculadas ao Planejamento Estratégico da gestão municipal, Lagarto também percorrerá uma série de atividades com foco na conclusão do ciclo 2025-2028 do Selo Unicef.

Fonte: Prefeitura de Lagarto