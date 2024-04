Prefeitura de Lagarto celebra Resolução que inclui conteúdos sobre os direitos das crianças e adolescentes no currículo escolar

Na última quinta-feira, 25, o Conselho Municipal de Educação de Lagarto tomou uma decisão histórica durante sua Sessão Plenária Ordinária ao aprovar e homologar uma resolução que inclui conteúdos transversais sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino fundamental nas unidades de ensino integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Lagarto/SE, e providências correlatas.

O projeto de Resolução, relatado pela Conselheira Josefa Diane Cruz de Carvalho, foi uma iniciativa apresentada pelo presidente do CMEL, Rafael Araújo Viana, e passou pela análise e aprovação dos conselheiros da Câmara de Educação Básica antes de ser levado ao plenário, onde recebeu o aval dos conselheiros do CMEL.

O secretário municipal de Educação, Magson Almeida, expressou sua satisfação com a aprovação da resolução, afirmando: “Esta medida representa um passo significativo na promoção da educação para a cidadania em nosso município. Ao incluir conteúdos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes no currículo, estamos contribuindo para formar cidadãos conscientes e participativos em nossa sociedade.”

Ao incluir conteúdos que abordam os direitos das crianças e dos adolescentes, a medida visa garantir que os estudantes aprendam na escola as normas que os protegem. Dessa forma, as futuras gerações serão conscientizadas de que seus direitos e deveres são instituídos por um Estado Democrático, que assegura valores como liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça como fundamentais para uma sociedade.