Prefeitura de Lagarto conta com representação no Conselho Nacional de Meio Ambiente

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, nomeou, esta semana, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, os membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

O Conselho que é presidido pela ministra do Meio Ambiente é composto por Plenário, Cipam, Grupos Assessores, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho.

A Prefeitura de Lagarto tem agora uma representação no Conselho, com a nomeação do secretário-adjunto de Meio Ambiente, Allan Fontes, representando os municípios do Nordeste.

Allan Fontes destacou a importância em ser conselheiro nacional de meio ambiente no momento de retomada do modelo mais participativo das pautas ambientais no país. “Além disso agradeço a confiança da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA) pela indicação para representar os municípios do nordeste”, completou.

Posse dos novos conselheiros

Na última quarta-feira, 17, os conselheiros do Conama tomaram posse para o primeiro encontro com a nova composição. Essa foi a 138ª reunião ordinária e 200ª plenária, soma de reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho. O evento aconteceu no auditório do Ibama, em Brasília.

São 114, entre representantes dos governos federal, estaduais e municipais, de setores econômicos e da sociedade civil, além de indicações do Congresso Nacional.

Após a abertura, houve a posse dos novos conselheiros. Em seguida, foi realizado o debate “Os desafios do Conama no contexto de retomada das políticas socioambientais brasileiras”.

