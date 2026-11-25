A Prefeitura de Lagarto convida os proprietários e condutores de veículos de propaganda sonora (carros, motos, bicicletas e similares) para uma reunião de alinhamento e escuta sobre a Lei Municipal nº 1.318/2026, recém-publicada.

De acordo com a prefeitura, a reunião será realizada na próxima terça-feira, 01, às 9:30h, no Auditório do Centro Administrativo, Bairro Cidade Nova, Antiga Fjav.

“O nosso objetivo é conversar de forma aberta e respeitosa sobre o seu trabalho, esclarecer o prazo de adaptação de 180 dias, explicar como ficam as licenças, os horários permitidos e as regras da Zona de Restrição Sonora Especial (ZRSE), além de ouvir as demandas da categoria” ressaltou em nota a prefeitura.