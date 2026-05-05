Prefeitura de Lagarto convoca 96 aprovados no concurso público para cargos efetivos

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Administração (Semad), publicou o Decreto nº 1.422, com a nomeação e convocação de 96 candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024 para cargos efetivos do Poder Executivo Municipal.

Os novos convocados irão reforçar áreas estratégicas da administração pública, com vagas distribuídas entre funções administrativas, educação, saúde, assistência social, meio ambiente e serviços operacionais. O chamamento contempla candidatos aprovados em ampla concorrência, além de cotas destinadas a pessoas pretas e pardas (PPP) e pessoas com deficiência (PcD).

Com a nova convocação, a gestão municipal avança no fortalecimento do quadro técnico da Prefeitura, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais eficiência na prestação dos serviços públicos à população. As vagas estão distribuídas entre cargos das áreas administrativa e operacional, educação, saúde, assistência social e meio ambiente.

“Desde o início da nossa gestão, já convocamos 456 servidores efetivos, cumprindo o compromisso com os aprovados e fortalecendo o serviço público em Lagarto. Agora, vamos avançar ainda mais com a convocação de outros 96 profissionais, ampliando esse quadro e garantindo mais qualidade no atendimento à população. Seguimos firmes, valorizando quem passou no concurso e trabalhando para oferecer serviços cada vez mais eficientes ao nosso povo”, destacou o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

“Desde o início da nossa gestão, já convocamos 456 servidores efetivos, cumprindo o compromisso com os aprovados e fortalecendo o serviço público em Lagarto. Agora, vamos avançar ainda mais com a convocação de outros 96 profissionais, ampliando esse quadro e garantindo mais qualidade no atendimento à população. Seguimos firmes, valorizando quem passou no concurso e trabalhando para oferecer serviços cada vez mais eficientes ao nosso povo”, destacou o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

Na área administrativa e operacional, foram convocados candidatos para os cargos de agente administrativo, agente de apoio operacional, agente de vigilância patrimonial, agente de condução de veículos, agente de recepção e agente de serviços de manutenção mecânica.

Na educação, os convocados irão ocupar funções de agente auxiliar de educação, agente de alimentação escolar, analista educacional nas áreas de assistência social e nutrição, além de pedagogo.

Na saúde, a convocação contempla os cargos de agente de condução de veículos-socorrista, agente técnico de saúde bucal, assistente social em saúde pública, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo e odontólogo endodontista.

Já na assistência social, foram convocados profissionais para os cargos de agente de monitoria social, agente técnico de orientação socioeducativa e psicólogo social. A lista também inclui convocação para auditor ambiental.

A secretária municipal de Administração, Jocelda Fonseca, destacou que a nova convocação reforça o compromisso da gestão com a valorização do serviço público e com a ampliação da capacidade de atendimento do município. “Essa convocação representa mais um avanço no fortalecimento da estrutura administrativa da Prefeitura. Estamos ampliando equipes em áreas estratégicas e garantindo que os serviços públicos cheguem à população com mais eficiência, responsabilidade e qualidade”, afirmou.

Cronograma de apresentação

Os candidatos nomeados deverão comparecer para entrega de documentação e exames médicos admissionais na sede da Secretaria Municipal da Administração (Semad), no Centro Administrativo da Prefeitura de Lagarto (PML), localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, Bairro Cidade Nova, das 9h às 12h e das 13h às 15h.

No dia 6 de maio de 2026, devem comparecer os convocados para os cargos de agente de condução de veículos (operacional), agente auxiliar de educação, analista educacional / assistente social, analista educacional / nutricionista, pedagogo, agente de monitoria social, agente técnico de orientação socioeducativa, agente de serviços de manutenção mecânica, agente técnico de saúde bucal, assistente social em saúde pública, biomédico, enfermeiro, fisioterapeuta, auditor ambiental, odontólogo e odontólogo endodontista.

No dia 7 de maio de 2026, devem comparecer os convocados para os cargos de agente administrativo, agente de apoio operacional, agente de vigilância patrimonial, agente de recepção, agente de alimentação escolar, agente de condução de veículos – socorrista, nutricionista e psicólogo social.

Documentação e exames

Entre os documentos exigidos estão RG e CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, comprovante de residência, diploma ou certificado exigido para o cargo, registro em conselho profissional (quando necessário), PIS/PASEP, CNH para os cargos que exigem, declaração de bens e duas fotos 3×4.

Também serão exigidos exames admissionais, entre eles hemograma, glicemia, sumário de urina, parasitológico de fezes, eletrocardiograma e raio-X de tórax. Para os cargos da área da saúde, também será necessária a apresentação dos exames de Hepatite B (HbsAG) e VDRL.

A convocação reforça o compromisso da Prefeitura de Lagarto com a responsabilidade administrativa, a valorização do serviço público e o fortalecimento das equipes que atuam diretamente no atendimento à população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto