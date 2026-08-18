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Prefeitura de Lagarto convoca comunidade para eleição do Conselho Municipal de Política Cultural

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A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secult), está convocando a comunidade cultural lagartense para participar do processo de escolha dos representantes da sociedade civil que irão integrar o Conselho Municipal de Política Cultural de Lagarto (Concult) no biênio 2026/2028. De acordo com o Edital nº09/2026, publicado na edição 289 do Diário Oficial do Município (DOM), o processo contempla representantes de associações ou grupos culturais vinculados aos segmentos de artes cênicas, artes visuais ou audiovisuais, cultura popular, literatura e música, além de representantes de instituições de ensino superior em atuação no município.

O Concult é um órgão colegiado permanente, de composição paritária entre o poder público e a sociedade civil, com caráter democrático, consultivo e normativo, voltado à formulação das políticas públicas na área cultural do município.

Ao todo, seis membros titulares e 12 suplentes serão escolhidos para compor as respectivas câmaras setoriais. Segundo o cronograma, até o dia 19 deste mês os interessados devem acessar o aplicativo Cidade Resolve, ou ir à Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Praça Nossa Senhora da Piedade, nº 54, Centro, para se inscrever, apresentando a documentação exigida no edital e indicando a vaga pretendida. A relação das pessoas, associações ou grupos culturais habilitados será divulgada no dia 20. Já o prazo para apresentação de recursos será no dia 21, enquanto a homologação definitiva das candidaturas está prevista para o dia 25.

Ainda de acordo com o cronograma, a Assembleia Geral do Conselho Municipal de Política Cultural de Lagarto  será realizada no dia 27, às 17h, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Lagarto, situado à Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, no bairro Cidade Nova. O credenciamento presencial de eleitores e candidatos ocorrerá das 15h às 16h, no mesmo local. No ato da eleição, a votação será presencial e cada eleitor credenciado terá direito a um voto. A posse dos conselheiros eleitos está prevista para o dia 2 de setembro, às 14h, na Secretaria Municipal da Cultura.

Clique no link e tenha acesso ao Edital: https://lagarto.se.gov.br/sites/lagarto.se.gov.br/files/Edital_09_2026_Conselho_Municipal_de_Cultura.pdf

Fonte: Prefeitura de Lagarto

 

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