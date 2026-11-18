A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) publicou, na última terça-feira, 17, no Diário Oficial do Município, o Decreto nº 1.511/2026, que estabelece a nomeação e convocação de mais 21 candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024. Os convocados deverão comparecer na quinta-feira, 26 de novembro, das 8h às 11h, ao Centro Administrativo, localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, bairro Cidade Nova, para entrega da documentação exigida e realização dos exames médicos admissionais.

Desde o início da gestão, 959 candidatos foram convocados, dos 605 tomaram posse dos cargos. Desta vez, os 21 trabalhadores irão reforçar os serviços públicos municipais em diferentes áreas, incluindo Saúde, Educação, Assistência Social e Administração.

Na área da Saúde, serão incorporados profissionais para os cargos de agente de condução de veículos-socorrista, médico generalista, médico plantonista, médico psiquiatra, nutricionista, odontólogo, biomédico, agente comunitário de saúde e agente de fiscalização sanitária. A convocação também contempla um professor de Educação Básica, da disciplina Ciências, três profissionais para a área de Serviço Social, sendo um analista educacional e dois assistentes sociais, além de dois agentes de recepção, um analista administrativo e um agente de fiscalização tributária.

“A nossa administração segue avançando no reforço do nosso quadro de profissionais efetivos, com o objetivo de promover, cada vez mais, melhorias nos serviços que a prefeitura promove para cada cidadão lagartense. É com muita alegria que vamos receber estes novos profissionais que vão ajudar, sem dúvida nenhuma, a promover qualidade de vida na nossa cidade”, celebra o prefeito Sérgio Reis.

Entre os procedimentos previstos, os candidatos convocados pelas vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas (PPP) que ainda não passaram pela etapa de heteroidentificação deverão comparecer ao mesmo local, das 8h às 10h. A avaliação é obrigatória para a validação da nomeação e seguirá os critérios estabelecidos no edital do concurso.

Já os candidatos convocados pelas vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) serão submetidos à perícia médica oficial, que verificará a condição declarada, a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo e a aptidão para o exercício da função. Para essa etapa, será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e laudo médico atualizado, com indicação do Código Internacional de Doenças (CID).

A documentação exigida inclui RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, comprovante de residência atualizado, diploma ou certificado de escolaridade e registro no conselho profissional, quando necessário. Também deverão ser apresentados os exames médicos previstos no decreto, como hemograma, glicemia, eletrocardiograma e raio-X de tórax, entre outros. Para os cargos da área da Saúde, há exigência adicional de exames de hepatite B e sífilis.

Os candidatos devem conferir atentamente todas as exigências estabelecidas no Decreto nº 1.511/2026 para evitar pendências durante os procedimentos. O documento também prevê prazos para interposição de recursos administrativos nos casos de resultados preliminares desfavoráveis nas etapas de heteroidentificação e perícia médica.

O decreto completo, com a relação dos convocados, a lista de documentos e exames e as demais orientações, está disponível no site oficial da Prefeitura de Lagarto, na seção Concursos e Processos Seletivos, e também em anexo abaixo.

Fonte: Prefeitura de Lagarto