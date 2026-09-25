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Prefeitura de Lagarto convoca moradores do Campo da Vila para reunião sobre a Reurb-S

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A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu), realizará na próxima terça-feira, 29 de setembro, às 18h30, uma reunião com moradores das ruas A, B, C, D e E do Residencial Campo da Vila, no bairro Ademar de Carvalho. O encontro será realizado na UMEI Raimundo José de Carvalho e fará parte do programa “Agora é Pra Valer”, que tem como objetivo avançar na regularização dos imóveis da comunidade por meio da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S).

O programa, criado pela Prefeitura de Lagarto para ampliar as ações de regularização fundiária no município, tem como finalidade possibilitar que as famílias tenham a documentação definitiva de seus imóveis, garantindo maior segurança jurídica sobre a propriedade.

O encontro será um momento para apresentar aos moradores as etapas do processo, orientar sobre a documentação necessária e esclarecer dúvidas relacionadas à regularização dos imóveis.

Antes desta etapa, equipes da Semdu já realizaram visitas à área e mantiveram contato com moradores e lideranças comunitárias, contribuindo para o levantamento das informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho.

A regularização também pode facilitar procedimentos relacionados à transferência e sucessão dos imóveis, além de possibilitar o acesso a crédito e financiamento, conforme a situação de cada propriedade e as regras aplicáveis.

A participação da comunidade será importante para o andamento das próximas etapas, permitindo que os moradores conheçam o processo e acompanhem a regularização de seus imóveis.

Reurb-S

A Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social é uma modalidade destinada à regularização de núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda. O processo envolve procedimentos técnicos, urbanísticos, administrativos e registrais necessários para a regularização das propriedades.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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