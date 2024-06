Prefeitura de Lagarto decreta ponto facultativo nesta sexta-feira, 28

Em um movimento para valorizar e preservar as tradições culturais e religiosas dos festejos juninos, a Prefeitura de Lagarto decretou ponto facultativo no dia 28 de junho de 2024. A medida abrange todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, com exceção daqueles que prestam serviços essenciais e que não podem ser interrompidos.

Conforme anunciado no decreto assinado pela prefeita, a decisão tem como base as atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Lagarto. O objetivo é incentivar a população a participar e prestigiar as celebrações que são parte integrante do patrimônio cultural da cidade.

O ponto facultativo permite que os servidores municipais possam aproveitar as festividades típicas desta época do ano, que incluem eventos religiosos, danças tradicionais, fogueiras e a famosa culinária junina, enriquecendo o calendário cultural de Lagarto.

Serviços essenciais, como saúde e segurança, continuam funcionando normalmente para garantir que a cidade mantenha suas operações fundamentais sem interrupções.

Fonte: Prefeitura de Lagarto