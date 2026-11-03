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Prefeitura de Lagarto divulga novos prazos para etapas da Política Nacional Aldir Blanc

Aldir Blanc Lagarto

 A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), publicou, no Diário Oficial um aviso de alteração do cronograma dos Editais de Chamamento Público nºs 11, 12 e 13/2026, executados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), referente ao Ciclo 2.

A atualização contempla o Edital nº 11/2026 – “Iwilmar Gonçalves”, destinado ao fomento de projetos culturais; o Edital nº 13/2026 – “Mestra Maria do Boi de Barro”, voltado às Bolsas Cultura Viva para Mestras e Mestres; e o Edital nº 12/2026 – Prêmio Cultura Viva “Ranulpho Hora Prata”.

De acordo com o novo calendário, o período de recursos para os editais de fomento e bolsas culturais será de 4 a 6 de novembro, com resultado final do mérito artístico previsto para o dia 9. Já a habilitação das propostas ocorrerá de 10 a 13 de novembro, com resultado parcial no dia 16 do mesmo mês. O prazo para recursos é entre os dias 17 e 19 e o resultado final está previsto para 20, também de novembro.

Ainda segundo o calendário, a assinatura dos termos acontecerá de 23 a 27/11 e o início dos pagamentos aos selecionados está programado para 30 de novembro, ficando o prazo limite para execução das propostas até 30 de setembro de 2027.

As demais disposições dos editais e de seus respectivos anexos permanecem inalteradas, e as atualizações e demais informações sobre o certame serão publicadas nos canais oficiais da Prefeitura de Lagarto (@prefeituradelagarto) e da Secretaria Municipal de Cultura (@culturalagarto).

Confira o novo cronograma em https://lagarto.se.gov.br/sites/lagarto.se.gov.br/files/Etapas%20Aldir%20Blanc%20Lagarto.pdf

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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