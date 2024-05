Prefeitura de Lagarto divulga programação do Festival da Mandioca 2024

A Prefeitura de Lagarto divulgou nesta quinta-feira (2), a programação da festa mais esperada pelos Lagartenses;

O Tradicional Festival da Mandioca inicia dia 28 de maio com a retirada do mastro e termina 14 de julho, com o casamento Caipira no Povoado Brasília.

As atrações principais que são os cantores que se apresentarão entre os dias 22/06 e 29/06, ainda não foram revelados;

Confira a programação do Festival da Mandioca 2024

28.05 – Retirada do Mastro

31.05 – Silibrina

01.06 – Arraiá da rua de laranjeiras

16.06 – Casamento Caipira do Brejo

*As atrações principais se apresentam na Praça do Tanque nos dias,

22, 23, 24, 28 E 29/06*

30.06 – Casamento caipira no Povoado Colônia Treze

07.07 – Casamento caipira do Povoado Jenipapo

14.07 – Casamento Caipira do Povoado Brasília