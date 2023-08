Por meio de suas redes sociais, a Prefeitura de Lagarto divulgou a programação dos desfiles da Independência que serão realizados no próximo dia 7 de setembro, a partir das 14h, no centro da cidade.

Neste ano, o evento contará com uma quantidade menor de escolas para dar espaço a grupos culturais do município, a exemplo das quadrilhas juninas. Outra novidade é a presença do 28º Batalhão de Caçadores, que sairá após o Tiro de Guerra.