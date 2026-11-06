Prefeitura de Lagarto divulga resultado parcial de editais da PNAB 2026

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), divulgou na última quinta-feira, 05, o resultado parcial da análise de mérito cultural das propostas inscritas nos editais de chamamento público Wilmar Gonçalves, Prêmio Cultura Viva Ranulpho Hora Prata e Bolsas Cultura Viva Maria do Boi de Barro. As iniciativas integram a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), instituída pela Lei nº 14.399/2022.

O resultado apresenta a classificação dos participantes nas diferentes categorias, com a relação dos proponentes habilitados, suplentes e desabilitados, conforme os critérios estabelecidos em cada edital. Os documentos completos, com as respectivas pontuações e situações das inscrições, estão disponíveis para consulta pública nos anexos abaixo. Já os interessados em impetrar recursos têm dos dias 6 a 10 deste mês para enviar a documentação necessária, que poderá ser entregue presencialmente, na sede da Secult, localizada na Praça da Piedade, nº 54, Centro, Lagarto, das 9h às 15h, em dias úteis, ou por meio do e-mail pnabcicloslagarto@gmail.com. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (79) 99976-8416.

Novos cronogramas

A Secretaria Municipal de Cultura também tornou públicos os cronogramas atualizados das próximas etapas dos três editais, mantendo as demais disposições previstas nos documentos originais.

Para os editais nº 11/2026 (Edital Wilmar Gonçalves) e nº 13/2026 (Bolsas Cultura Viva Maria do Boi de Barro), o resultado final da análise de mérito cultural está previsto para 13 deste mês. Na sequência, ocorrerão as etapas de habilitação das propostas, com resultado parcial previsto para o dia 23 e resultado final para o dia 27, também deste mês. A assinatura dos termos está programada para o período de 30 a 2 de dezembro, enquanto o início dos pagamentos aos selecionados está previsto para 3 de dezembro.

Já no Edital nº 12/2026 – Prêmio Cultura Viva “Ranulpho Hora Prata”, o resultado final está previsto para 13 de novembro, seguido do período de assinatura dos termos de premiação cultural, de 16 a 20. O pagamento dos prêmios deverá ocorrer em até 20 dias após a assinatura dos respectivos termos.

A publicação dos resultados e dos novos cronogramas, está disponibilizada na edição nº 344 do Diário Oficial do Município, da quinta-feira, 05.

Fonte: Prefeitura de Lagarto