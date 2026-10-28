Prefeitura de Lagarto doa equipamentos à Acadepol em contrapartida à formação de novos guardas municipais

A Prefeitura de Lagarto segue investindo na qualificação dos profissionais da segurança pública municipal e na integração com as forças estaduais. Na última terça-feira, 27, o prefeito Sérgio Reis e representantes da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop) estiveram na Academia de Polícia Civil de Sergipe (Acadepol), em Aracaju, para entregar equipamentos à instituição, em reconhecimento ao apoio do Governo do Estado na formação dos guardas aprovados no mais recente concurso público.

A ação corresponde à contrapartida do município pela realização do Curso de Formação Técnico e Profissional dos novos guardas municipais de Lagarto. Para viabilizar a capacitação, a Acadepol disponibilizou sua infraestrutura e seus profissionais, contribuindo diretamente para a preparação dos novos integrantes da Guarda Municipal de Lagarto (GML). A iniciativa foi formalizada por meio de um Termo de Doação, que oficializa a entrega de equipamentos utilizados no monitoramento, como receptores de vídeo, entre outros materiais destinados ao suporte das atividades de segurança pública.

Durante o encontro, o prefeito Sérgio Reis explicou que a formação dos novos agentes integra um conjunto de medidas voltadas à ampliação do efetivo e à modernização dos recursos utilizados pela segurança pública municipal. “Estamos ampliando significativamente o número de guardas municipais e investindo em equipamentos e tecnologia para dar melhores condições de trabalho às nossas equipes. Essa parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Acadepol, contribui para que Lagarto avance na preparação dos seus profissionais e na proteção da população. Nosso objetivo é ter uma Guarda cada vez mais estruturada e preparada para atuar em conjunto com as demais forças de segurança”, disse.

O diretor da Acadepol, delegado João Batista Júnior, ressaltou o compromisso da gestão municipal com a área e a importância de manter investimentos contínuos na estrutura de segurança. “O prefeito Sérgio Reis tem demonstrado que a segurança pública é uma prioridade para o município, com iniciativas voltadas à ampliação da Guarda Municipal e à melhoria das condições para o trabalho dos guardiões. A formação realizada pela Academia, em parceria com a Prefeitura, foi uma etapa importante desse processo. Agora, com a entrega do legado, concluímos o ciclo de cooperação técnica, mantendo a integração entre as instituições em benefício da segurança da população”, pontuou.

A secretária municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania, Mônica Dias, enfatizou a importância do planejamento e da cooperação institucional para garantir que os investimentos se traduzam em melhores condições de atuação para os órgãos municipais.

“A qualificação dos profissionais precisa caminhar junto com a estruturação dos serviços, e essa parceria com a Acadepol permitiu que nossos novos guardiões recebessem a preparação necessária para assumir suas funções, enquanto a entrega dos equipamentos formaliza a contrapartida do município. Seguimos trabalhando para oferecer condições adequadas às equipes e aprimorar o atendimento às demandas da população”, afirmou.

Já o comandante da GML, Édipo Moraes, destacou a preparação dos novos agentes para o exercício de suas funções nas ruas, ressaltando a capacitação em Manuseio e Emprego de Armas de Fogo (MEAF) e Uso de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (IMPO).

“A formação foi fundamental no sentido de que os novos guardiões compreendessem suas responsabilidades e fossem preparados para enfrentar as situações do dia a dia. Nós somos gratos à gestão municipal e à Acadepol por essa parceria, que nos dá a oportunidade de contar com profissionais capacitados para atuar com responsabilidade, respeito ao cidadão e compromisso com a segurança da população lagartense”, afirmou.

A parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o Governo do Estado integra as ações da gestão municipal voltadas ao fortalecimento da segurança pública. Além da formação de novos agentes e da entrega dos equipamentos à Acadepol, as iniciativas contemplam investimentos em pessoal, tecnologia e estrutura para a Guarda Municipal, bem como ações de outros setores vinculados à Semop, como a Diretoria de Trânsito e Transporte Urbano (DTTU) e a Defesa Civil.

Fonte: Prefeitura de Lagarto