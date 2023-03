Prefeitura de Lagarto e APAE reúnem-se para discutir novas parcerias

Na última quinta-feira, 23, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, representada pelo secretário Marlysson Magalhães, esteve presente em um reunião com a Secretária-chefe de Gabinete Rafaela Ribeiro, para discutir uma nova parceria do município com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

A presente reunião abordou sobre o firmamento de uma cooperação para proporcionar melhorias aos usuários do Centro Especializado em Reabilitação – CER III, que possuem perfil APAE. Também foi discutido sobre o fluxo de altas, organização, entre outros assuntos ligados ao tema.

O objetivo desta parceria é viabilizar melhorias para o público de portadores de necessidades especiais, prezando pela reabilitação e inclusão social dos mesmos.

Participaram da reunião o secretário de saúde Marlysson Magalhães, a secretária-chefe de gabinete Rafaela Ribeiro; a diretora da atenção especializada, Renata Naiara; a coordenadora do CER III, Josy fontes e a enfermeira e também coordenadora do CER III, Juscilaine Pereira. A equipe da APAE: o presidente Ricardo Rodrigues; a secretária Vera Lúcia e a Coordenadora da Captação de Recurso da FEAPAES – SE, Anair Viana.

Fonte: Prefeitura de Lagarto