Prefeitura de Lagarto e Áurea Ribeiro buscam revitalizar a Cachoeira do Saboeiro

A revitalização do entorno da Cachoeira do Saboeiro tem sido uma das bandeiras da deputada estadual Áurea Ribeiro, que já indicou a obra ao Governo do Estado. Após tal medida, a Prefeitura de Lagarto, por meio do Secretário Municipal do Turismo, Lucas Lacerda, e da própria parlamentar participaram de uma reunião com o Secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, para tratar do assunto.

Para a deputada Áurea Ribeiro, a revitalização do entorno da Cachoeira possibilitará maior visibilidade e valorização de um dos principais pontos turísticos da cidade e de toda a região centro-sul. “Ressaltamos ao secretário que esse é um anseio não só dos lagartenses, mas dos milhares de visitantes que amam, desfrutam e preservam a belíssima Cachoeira do Saboeiro”, pontuou a deputada.

O Secretário Marcos Franco, por sua vez, corroborou com a deputada em relação a necessidade de maior atenção a Cachoeira. Já o Secretário Municipal do Turismo de Lagarto, Lucas Lacerda, pontuou que levar pautas que fomentam o turismo da cidade ao Governo do Estado amplia o propósito da melhoria.

“Todos sabem que o Saboeiro é uma das principais demandas do turismo em Lagarto. Participar desse encontro, pontuar as questões e evidenciar a necessidade desse espaço é importante para que o Estado tome consciência e ande junto conosco para realizar a revitalização”, explicou Lucas.