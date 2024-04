Foram meses de expectativa, mas finalmente o dia 5 de abril de 2024 chegou. Em parceria com a Prefeitura de Lagarto, o Colégio Cenecista Laudelino Freire, reconhecido por sua excelência, foi reinaugurado, oferecendo Educação Infantil em tempo integral para crianças de 0 a 5 anos.

Com mais de 80 anos de experiência em todo o Brasil, a CNEC é uma instituição filantrópica. A nova diretora, Patrícia Cruz, destacou a ampla estrutura da sede em Lagarto, com 20 salas climatizadas para os alunos.

Além da Educação Infantil, a unidade oferecerá cursos técnicos e profissionalizantes. A gestão está comprometida em trazer o melhor para Lagarto, não só na educação infantil, mas também em cursos superiores e de pós-graduação.

Os estudantes terão a oportunidade de realizar estágios remunerados no novo Laudelino Freire, proporcionando estímulo e contribuindo para a melhoria da educação local, tanto para os alunos quanto para os futuros professores.

O Colégio Laudelino estava fechado há mais de 11 anos, e a prefeita Hilda Ribeiro e o deputado federal Gustinho Ribeiro tiveram uma importante participação na reabertura, estabelecendo uma parceria com a CNEC em Brasília. Inicialmente, o foco será na educação infantil em tempo integral, com planos de expansão para o ensino fundamental e técnico-profissionalizante no futuro.

Estiveram presentes toda a presidência do CNEC, incluindo o diretor Alexandre Santos, a prefeita Hilda Ribeiro, os deputados federais Gustinho Ribeiro e Soraya Santos (RJ), a deputada estadual Áurea Ribeiro, vereadores, autoridades religiosas, ex-professores, ex-alunos, e secretários municipais representados pelo secretário e professor Magson Almeida.