Prefeitura de Lagarto e Fundação Vivo realizam Formação Aula Digital para os professores

Retomando as ofertas formativas presenciais do Projeto Aula Digital, a Formação AD na Escola: Solução Profuturo para o uso de tecnologias, foi ofertada na Rede Pública Municipal de Lagarto.

Foram quatro horas de formação presencial, com deslocamento da equipe de formadores para atender in loco os educadores inscritos, com uma oferta mão na massa sobre o uso dos equipamentos, plataforma e conteúdos Profuturo; atividades práticas serão realizadas com vistas ao desenvolvimento de competências digitais e auxílio nas aprendizagens para uso efetivo dos recursos do Aula Digital.

Após o encontro presencial, acontecerá a continuidade das aprendizagens, em mais 6h de formação, que terá duração de 30 dias de maneira remota, cujas interações para continuidade da trilha formativa, serão realizadas via portal da oferta.https://www.ondasdoauladigital.org/adnarede.

Nele, os educadores terão acesso a materiais de apoio, infográficos, vídeos e demais recursos complementares e de estudo, além do acompanhamento da equipe de formadores no auxílio e orientações para a aplicação do plano de aula que deverá ser construído e aplicado em sala pelos professores; desenho do cronograma de uso da maleta, que deverá ser construído e colocado em uso na escola pela equipe diretiva; prática de carregamento da maleta, que deverá ser realizada pelo guardião da maleta.

Por fim, haverá a efetivação da Semana Aula Digital nas escolas, uma ação de Rede voltada para as unidades, que deverá ser desenhada e aplicada pelo ponto focal e técnicos da secretaria.

A assistente do Instituto Paramitas, Ana Silvia, destacou a organização da Secretaria da Educação e de toda sua equipe pedagógica. “Agradecemos ao secretário e professor Magson Almeida pelo incentivo ao Projeto na Rede e forte parceria. O Projeto Aula Digital da Fundação Telefônica Vivo é executado pelo Instituto Paramitas no Estado de Sergipe”, completou.

Para o secretário Magson, a capacitação foi importante para os professores aprenderem a manusear os equipamentos e, assim, “inovar no ensino com as novas tecnologias, para o desenvolvimento das atividades dos nossos alunos”, acrescentou.

