Prefeitura de Lagarto e Governo do Estado realizam visita técnica na região da Cachoeira do Saboeiro

A Prefeitura de Lagarto e o Governo do Estado realizaram, na última quarta-feira, 09, uma visita técnica à região da Cachoeira do Saboeiro para avaliar as condições da área e os limites considerados viáveis para a criação de uma futura Unidade de Conservação (UC). A atividade reuniu representantes de órgãos das gestões municipal e estadual, além da Associação Miaba Unida pela Natureza (Amiuna), e representa mais uma etapa das tratativas voltadas à preservação do patrimônio natural e ao ordenamento da atividade turística na região.

A proposta busca conciliar a proteção da biodiversidade e do patrimônio natural com o desenvolvimento de um modelo de turismo sustentável, que permita a visitação e gere benefícios para a comunidade sem comprometer a integridade ambiental da área.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Rilley Guimarães, a participação de diferentes setores durante a visita é fundamental para que as próximas decisões sejam tomadas com base na realidade encontrada no território.

“Essa visita técnica é importante porque nos permite conhecer de perto a situação da área e, a partir disso, construir os próximos passos de forma conjunta. Queremos encontrar um caminho que preserve a Cachoeira do Saboeiro, organize a visitação e possibilite que esse patrimônio natural continue sendo aproveitado pela população e pelos visitantes de maneira responsável”, destacou.

Durante a atividade, os participantes percorreram a área da Cachoeira do Saboeiro e observaram aspectos relacionados às características naturais do território, às condições do espaço e às possibilidades de ordenamento da visitação pública. As informações levantadas deverão contribuir para as análises técnicas que subsidiarão as discussões sobre a criação da Unidade de Conservação.

De acordo com a engenheira ambiental da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Thassia Luiza Santana, a visita representa uma etapa importante de um processo discutido há alguns anos e que agora avança para novos encaminhamentos.

“A gente já vinha elaborando um estudo e, agora, vamos consolidá-lo. Esse trabalho será realizado em parceria entre os governos estadual e municipal, e a ideia é somar forças com a Prefeitura, a Amiuna e as demais instituições envolvidas, especialmente para organizar a visitação pública, que hoje é um dos pontos que mais comprometem a conservação da biodiversidade da região da Cachoeira do Saboeiro e do Rio Vaza-Barris”, explicou.

A participação da Amiuna na elaboração do projeto também acrescenta à discussão a perspectiva da sociedade civil e das entidades ligadas à preservação ambiental. Segundo o presidente da associação, Ivo Couto, a construção coletiva é essencial para garantir a proteção da região e, ao mesmo tempo, permitir que seu potencial turístico seja desenvolvido de maneira responsável.

“É muito importante essa união entre o poder público, as instituições, a comunidade e a sociedade civil. Acreditamos que, com esse trabalho conjunto, o Saboeiro poderá se consolidar como um importante destino de turismo sustentável em Sergipe, preservando sua biodiversidade e o seu patrimônio natural para as próximas gerações”, afirmou.

A eventual criação de uma Unidade de Conservação poderá estabelecer mecanismos de proteção e gestão do território, além de contribuir para o planejamento da visitação e das atividades desenvolvidas na área. O processo, no entanto, ainda depende de avaliações e procedimentos técnicos e administrativos para a definição da categoria e dos limites da unidade.

A iniciativa também está alinhada às discussões sobre o potencial turístico da região, que reúne atrativos naturais e pode integrar estratégias de fortalecimento do ecoturismo e do turismo de natureza em Lagarto e em todo o território Centro-Sul sergipano.

Agenda

A visita técnica da última quarta-feira foi um dos encaminhamentos definidos durante reunião realizada no dia 20 de agosto, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac). O encontro reuniu representantes do município e do Estado para discutir ações destinadas à Cachoeira do Saboeiro e à Pedra da Arara, localizada na região que abrange os limites dos municípios de Lagarto, Macambira e São Domingos.

Na ocasião, também foram retomadas as tratativas para a criação de uma Unidade de Conservação nas duas áreas, discussão que vem sendo construída entre órgãos públicos há cerca de oito anos. Como parte dos encaminhamentos, a Prefeitura de Lagarto oficializou ao Governo do Estado o interesse na criação da UC, abrindo caminho para a realização da vistoria e para a elaboração de estudos e pareceres técnicos.

Presenças

Participaram da visita representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), além de integrantes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Ações Climáticas (Semac), Desenvolvimento Urbano (Semdu), Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee) e Relações Institucionais (Serin), e da Associação Miaba Unida pela Natureza (Amiuna).

Fonte: Prefeitura de Lagarto