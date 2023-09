Prefeitura de Lagarto encerra com sucesso a Campanha “Agosto Dourado”

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, encerrou na última quinta-feira, 31, as ações da Campanha “Agosto Dourado”, mês de incentivo à amamentação. O evento aconteceu na Unidade Básica de Saúde Josefa Barbosa dos Reis Romão, no Campo da Vila.

Durante todo o mês, as unidades de saúde do município realizaram ações voltadas à amamentação, com serviços médicos, palestras e dinâmicas para as mamães.

“O mês de agosto chegou ao fim, porém a importância dessa campanha continua. Nosso município dispõe de serviços voltados às mães, com um centro especialmente pra elas, como é o caso do Centro Humanizado da Mulher e da Criança, além de salas de amamentação presentes nas unidades de saúde da Colônia Treze, Campo da Vila e o próprio CHMC, que oferecem todo suporte necessário”, ressalta o secretário Marlysson Magalhães.

De acordo com recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o leite materno, deve ser o alimento exclusivo do recém-nascido até seus seis meses de vida, sendo ideal a continuação da amamentação até os 2 anos do bebê, contribuindo assim para um desenvolvimento saudável.

Fonte: Prefeitura de Lagarto