Prefeitura de Lagarto encerra Jogos Estudantis 2026 com conquistas e incentivo ao esporte

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio das Secretarias Municipais de Educação (Semed) e de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realizou, no último sábado, 16, o encerramento dos Jogos Estudantis 2026, que reuniu alunos das redes de ensino municipal, estadual, federal e particular. Essa edição é um marco na história do município, por se tratar da retomada dos jogos, que há 16 anos não eram realizados em Lagarto.

Os Jogos Estudantis, além de proporcionarem um momento de descontração e interação entre os alunos, também incentivam a prática esportiva e revelam talentos para o mundo do esporte. Nesta edição, mil alunos, de 4 a 17 anos, de 30 instituições de ensino do município, tanto da sede quanto dos povoados, participaram das seis modalidades disponíveis: futsal, vôlei, atletismo, judô, jiu-jitsu e tênis de mesa. Ao final das competições, as três escolas que mais conquistaram medalhas receberam troféus: Escola Municipal Paulo Rodrigues, com 58 medalhas; Escola Estadual Evandro Mendes, com 22 medalhas; e o Colégio Nossa Senhora da Piedade, com 17 medalhas. Os alunos que ocuparam o 1°, 2° e 3° lugares nas modalidades também receberam medalhas.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou a importância da retomada dos Jogos Estudantis para fortalecer o esporte e ampliar oportunidades para a juventude lagartense. “Retomar os Jogos Estudantis após 16 anos é um momento histórico para Lagarto. E ver uma escola da rede municipal, do bairro Matinha, mesmo bairro onde fica localizado o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), conquistar a maior pontuação da competição mostra que o investimento no esporte já está trazendo resultados importantes para os nossos jovens. Parabenizo todos os estudantes, professores e escolas que fizeram dessa retomada um grande sucesso”, pontua.

Ao avaliar a retomada dos Jogos Estudantis, o diretor de Esportes do CIE, Henrique Santos, destacou o crescimento da competição, a ampliação da participação estudantil e a importância do evento para incentivar o esporte e revelar novos talentos no município. “O retorno dos Jogos Estudantis superou todas as expectativas e se tornou a maior edição da história do município. Além das competições de judô, jiu-jitsu e atletismo, uma das novidades foi a criação dos Joguinhos Estudantis, voltados para crianças de 4 a 10 anos, ampliando o acesso ao esporte desde cedo. Os jogos também foram importantes para revelar novos talentos, especialmente no atletismo, mostrando o potencial dos jovens lagartenses para futuras competições. Essa retomada marca um novo momento para o esporte no município”, destaca.

Talentos no esporte

Aluno da Escola Municipal Paulo Rodrigues e um dos destaques da competição, Allan Santos Oliveira, de 14 anos, ressaltou a importância da retomada dos Jogos Estudantis para incentivar jovens atletas e ampliar oportunidades através do esporte. “Hoje eu ganhei três medalhas de ouro, no arremesso, judô e jiu-jitsu, e também consegui a classificação para os Jogos Escolares Brasileiros. A retomada dos Jogos Estudantis é muito importante porque muitos jovens têm talento, mas não têm condições de participar de competições fora, e aqui eles conseguem competir, se divertir e mostrar o potencial que têm. Essa edição dos jogos foi muito especial porque reuniu muitos estudantes e ajudou a fortalecer ainda mais o esporte em Lagarto”, enfatiza.

A estudante da rede municipal Helena Maria Andrade Santana, de 11 anos, destacou as mudanças positivas que o esporte trouxe para sua vida e ressaltou a importância da retomada dos Jogos Estudantis como oportunidade de transformação e inclusão para outros jovens. “O esporte mudou muito a minha vida. Antes eu só queria ficar no celular e nem queria ir para a escola. Hoje estou mais disciplinada e me sinto muito melhor. Estou no esporte há cerca de seis ou sete meses e descobri meu talento no CIE. Participar dessa retomada dos Jogos Estudantis é muito importante porque o esporte realmente transforma a vida da gente. Eu até convido outros jovens a participarem também”, conclui.

Fonte: Prefeitura de Lagarto