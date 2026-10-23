Prefeitura de Lagarto entrega 150 cestas de alimentos por meio do PAA

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), realizou na última quinta-feira, 22, a entrega de 150 cestas de alimentos nos povoados Pindoba e Mandanela, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa contribui para a segurança alimentar das famílias beneficiadas, ampliando o acesso a produtos essenciais para uma alimentação adequada.

Ao todo, foram distribuídos 3.720 quilos de alimentos, sendo 800 quilos de abóbora, 1.220 quilos de batata, 1.000 quilos de laranja e 700 quilos de macaxeira. A ação integra as políticas públicas de assistência social e segurança alimentar desenvolvidas pelo município, aproximando os alimentos de quem precisa e fortalecendo a agricultura familiar.

A secretária municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, destacou a importância do programa para as famílias atendidas e o compromisso da gestão municipal com o direito à alimentação.

“Quando o alimento chega à casa de uma família, ele representa muito mais do que os produtos que compõem uma cesta. Representa apoio, cuidado e um pouco mais de tranquilidade para quem enfrenta dificuldades no dia a dia. A Prefeitura de Lagarto, por meio da Sedest e do PAA, trabalha para ampliar esse acesso e garantir que mais famílias tenham alimentos de qualidade na mesa.”

A coordenadora do PAA, Samara Camila, ressaltou o papel do programa na promoção da segurança alimentar e no fortalecimento da produção da agricultura familiar.

“O PAA conecta a produção dos agricultores familiares às necessidades das famílias beneficiadas. Com a distribuição de alimentos frescos, contribuímos para uma alimentação mais diversificada e adequada. É uma política pública que gera benefícios para quem produz e para quem recebe, fortalecendo essa rede de cuidado e proteção social.”

Alimentos na mesa e apoio às famílias

Para quem recebe os alimentos, a entrega representa um suporte importante na rotina doméstica. Os produtos ajudam a compor as refeições diárias e a reduzir parte das despesas com alimentação, especialmente para as famílias que enfrentam dificuldades para manter uma dieta variada.

A beneficiária Samira Santos destacou a importância dos alimentos recebidos para complementar as refeições da família e contribuir com as despesas domésticas.

“Essa cesta ajuda muito, porque são alimentos que a gente precisa no dia a dia. Com esses produtos, conseguimos preparar as refeições e economizar um pouco do dinheiro que seria usado para comprar comida. É um apoio muito importante para a nossa família. Não tenho palavras para agradecer.”

Luzinete Vieira também ressaltou a contribuição da iniciativa para a alimentação familiar e o orçamento doméstico.

“Receber esses alimentos faz diferença dentro de casa. A gente fica feliz porque sabe que vai ter mais comida na mesa e consegue organizar melhor as despesas. É muito bom poder contar com esse apoio, porque ajuda bastante no nosso dia a dia.”

A ação demonstra como a integração entre assistência social e produção rural pode contribuir para respostas mais efetivas às necessidades da população, conciliando o atendimento às famílias com o fortalecimento das atividades produtivas locais.

Fonte: Prefeitura de Lagarto