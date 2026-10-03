Prefeitura de Lagarto entrega 257 kits de trabalho a Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou, na última sexta-feira, 02, a entrega de 257 kits de trabalho aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) do município. A ação aconteceu no Centro Administrativo e reuniu profissionais e autoridades municipais em um momento de reconhecimento e valorização das categorias.

Ao todo, foram entregues 257 kits, sendo 205 destinados aos Agentes Comunitários de Saúde e 52 aos Agentes de Combate às Endemias. A iniciativa busca fortalecer as condições de trabalho dos profissionais que desenvolvem suas atividades diariamente nos territórios, acompanhando as comunidades e contribuindo diretamente para a promoção e proteção da saúde da população.

“Essa entrega não é simplesmente uma mochila, uma camisa, um chapéu ou uma balança. É condição de trabalho. É respeito. É valorização. Eu sei da importância que vocês têm para a saúde de Lagarto. Muitas vezes, antes de o médico, o enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde chegar até uma família, quem já está lá é o agente comunitário. É o ACS que conhece a comunidade, que entra na casa das pessoas, acompanha a gestante, a criança, o idoso, quem tem hipertensão, diabetes e quem precisa de atenção. E é o agente de combate às endemias que está diariamente nas ruas, identificando riscos, orientando a população e trabalhando para prevenir doenças”, apontou o prefeito Sérgio Reis em seu discurso.

Os kits destinados aos ACS são compostos por uma mochila, duas blusas com proteção UV, uma blusa em algodão, um chapéu e uma balança. Para os ACE, cada conjunto conta com uma mochila, duas blusas com proteção UV, uma blusa em algodão e um chapéu. Os itens foram pensados para apoiar a rotina dos profissionais durante as atividades realizadas em campo.

“Hoje é um dia importante porque os agentes se sentem prestigiados. Nós preparamos os melhores produtos, a melhor bolsa, as melhores camisas, tudo combinado com eles. Realizamos reuniões, uma interlocução com a associação, o sindicato, e eles escolheram os materiais, todos nós unidos para que eles possam trabalhar da melhor maneira possível”, explica o secretário municipal da Saúde, Marlysson Magalhães.

Valorização incentiva bom trabalho

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) exercem um papel fundamental na aproximação entre os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e as famílias. A partir do acompanhamento contínuo e das visitas domiciliares, esses profissionais conhecem de perto a realidade das comunidades, orientam a população e contribuem para a identificação de situações que demandam atenção dos serviços de saúde.

O trabalho também envolve o acompanhamento de públicos que necessitam de atenção permanente, como gestantes, crianças, idosos e pessoas com condições como hipertensão e diabetes, fortalecendo o cuidado e o vínculo entre a população e a rede municipal de saúde.

“É um momento muito importante para nós, uma alegria muito grande. A gente estava precisando, para a gente prestar um bom trabalho para as pessoas, até para se identificar melhor, porque envolve confiança. Para quem trabalha todo o dia, no sol e na chuva, também é uma proteção para evitar doenças no futuro”, ressalta o ACS Jorge Dias, que atua na cidade há 29 anos.

Os Agentes de Combate às Endemias (ACE), por sua vez, atuam diretamente na vigilância, prevenção e controle de doenças, desenvolvendo ações nos territórios, identificando situações de risco e orientando a população sobre medidas de prevenção e cuidados com a saúde coletiva.



“A gente está procurando fazer um trabalho de excelência, com muita competência, averiguando tudo que deve ser averiguado, passando todas as informações, porque a gente tem um trabalho de formiguinha, de orientação. Receber esses kits foi de grande importância, acho que vai melhorar muito o nosso trabalho”, acredita a ACE Janine Costa.

Com a entrega dos kits, a Prefeitura de Lagarto e a Secretaria Municipal da Saúde reforçam o compromisso com a valorização dos profissionais que fazem parte da rotina das comunidades e contribuem diariamente para que as ações de saúde estejam cada vez mais próximas das famílias lagartenses.

Fonte: Prefeitura de Lagarto