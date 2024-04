Prefeitura de Lagarto entrega 2ª e 3ª etapa da pavimentação nos povoados Rio Fundo e Tapera dos Gatos

A cidade de Lagarto celebra mais um marco em seu desenvolvimento com a entrega da 2ª e 3ª etapa da pavimentação nos Povoados Rio Fundo e Tapera dos Gatos, por meio do projeto Calçar Mais 2.

Com mais de 4.300 metros quadrados de ruas pavimentadas, essa iniciativa não apenas transforma o cenário urbano, mas também eleva a qualidade de vida e promove a mobilidade para todos os moradores.

Com essas novas etapas concluídas, os residentes do Rio Fundo e Tapera dos Gatos agora contam com vias mais seguras e bem cuidadas, facilitando o acesso aos serviços essenciais e promovendo um ambiente mais acolhedor para as famílias.

A Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, expressou sua satisfação em ver o impacto positivo que o projeto Calçar Mais 2 está trazendo para a cidade. “É com grande alegria que entregamos mais essa etapa de pavimentação, proporcionando mais conforto e dignidade para o povo. Investir em infraestrutura é investir no bem-estar da nossa população”, declarou Hilda.