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Prefeitura de Lagarto entrega cestas básicas do programa Rede Incluir

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A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da parceria entre as secretarias municipais de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos (Seminc) e do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) realizou a entrega, ao longo da tarde da última segunda-feira, 31, das cestas ligadas ao programa “Rede Incluir”, que atende famílias de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar e nutricional das famílias atípicas, garantindo mais dignidade e proteção social. As cestas são compostas por alimentos essenciais, como feijão, açúcar, óleo, café, massa de milho, sardinha, biscoitos, suco e macarrão, produtos selecionados para atender às necessidades das famílias beneficiadas.

“Temos mais uma tarde de entrega. Hoje, atendemos aos moradores e do Jenipapo. É a Rede Incluir cada vez mais fortalecendo as políticas públicas inclusivas no município de Lagarto”, explica a secretária municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos, Lissandra Machado.

Para as famílias que recebem as cestas, como a da mãe atípica Ana Kelly, o acesso aos gêneros alimentícios significa uma alívio no bolso e também uma demonstração de cuidado por parte da administração municipal.

“Receber essa cesta básica uma vez por mês ajuda muito no fechamento do nosso orçamento, porque a gente deixa de contar esses itens no supermercado. Além disso, a Prefeitura vem até nós, ao nosso povoado trazer esse conforto”, acredita.

A lavradora Eliana Oliveira, que também recebeu os itens hoje, destaca a importância da iniciativa no contexto das dificuldades que surgem com a necessidade de cuidado integral dos filhos.

“A gente tem que agradecer por essa oportunidade maravilhosa que as mães atípicas estão recebendo, porque a gente não consegue trabalhar. Essa cesta básica é mais do que bom”, comemora.

As entregas de hoje se somarão com aquelas programadas para a próxima quinta-feira, 3, dessa vez na Colônia 13, dentro do ciclo ligado ao mês de agosto. Elas reforçam o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, que passam a poder contar com maiores condições de alimentação adequada.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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