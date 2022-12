Prefeitura de Lagarto entrega enxovais para gestantes

Na última terça-feira, 20, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) realizou a entrega de enxovais e cestas básicas para gestantes em situação de vulnerabilidade social.

A ação faz parte do projeto ‘Bem-vindo a Vida’, que dá assistência as gestantes do início da gravidez até os 8 meses. Desta vez, as gestantes da comunidade Britinho foram as beneficiadas.

As entregas foram realizadas no CRAS do Povoado Brasília, principal ponto da Sedest na região.

O projeto consiste em ações sistemáticas pelas equipes do CRAS. As beneficiadas são acompanhadas pelas equipes da Secretaria durante toda a gestação, além de receberem o benefício ‘Auxílio Natalidade’, que também faz parte do ‘Bem-vindo a Vida’.

A Prefeita Hilda Ribeiro acompanhou as entregas e ressaltou a importância da assistência no desenvolvimento de políticas públicas para as gestantes. “Este projeto foi desenvolvido para as mulheres nessa fase tão sensível e desafiadora que é a gravidez. Não é apenas o enxoval, é a certeza de que elas tem com quem contar, que são vistas e que trabalhamos por elas e por essas crianças que ainda vão nascer. É um momento único que precisa de políticas públicas que as assegurem”, explicou a gestora.

Valdiosmar, secretário de Assistência Social, falou sobre o objetivo do projeto, em especial, do evento no final de ano. “Ontem foi realizada a entrega de enxovais, como uma forma de representar a culminância do projeto que aconteceu durante todo o ano. Finalizar o ano fortalecendo esse trabalho, recebendo a gratidão e sentindo a sensação de dever cumprido é a certeza que tudo está dando certo”, comemorou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Lagarto