Prefeitura de Lagarto entrega equipamentos para reforçar infraestrutura e limpeza urbana

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), realizou nesta quinta-feira, 29, no Mercado Municipal, a entrega de dois caminhões basculantes, um caminhão-pipa e 40 caixas coletoras de lixo. Os equipamentos representam um investimento total de R$ 1.528.000,00, viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis, por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ), do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), voltado ao apoio aos municípios e ao fortalecimento da infraestrutura rural.

Os novos equipamentos vão ampliar a capacidade de atendimento das equipes municipais, contribuindo para a manutenção das estradas vicinais, o abastecimento de água em comunidades que enfrentam escassez hídrica e a melhoria da limpeza urbana.

Novos projetos para 2027

Após a entrega, o deputado federal Fábio Reis concedeu uma entrevista ao Portal Lagartense e garantiu que o seu novo mandato será marcado por mais entrega.

“O mandato a partir de 2027 será de mais trabalho, mais entrega, mais cuidado, mais responsabilidade” enfatizou o deputado reeleito.

O Deputado Estadual Ibrain de Valmir também esteve presente e fez questão de ressaltar que continuará trabalhando pelo povo de Lagarto.

“Será mais quatro anos trabalhando pelo povo lagartense. Pode ter certeza de que o que eu puder trazer de benefícios para a cidade de Lagarto, eu vou trazer” ressaltou Ibrain.